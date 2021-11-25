«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс»

«Айлендерс» проиграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Это поражение стало для команды Барри Тротца седьмым подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 17 из 24 бросков по своим воротам. В свою очередь голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 из 21 броска.

«Рейнджерс» идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Айлендерс» расоплагается на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Крайдер — 14 (бол., Строум, Фокс), 20:29 — 0:1. Руни — 4 (Гудроу, Ривз), 34:28 — 0:2. Эндреофф — 1 (Койвула, Ахо), 43:52 — 1:2. Руни — 5 (Ривз, Немет), 44:12 — 1:3. Крайдер — 15 (Зибанежад, Какко), 51:02 — 1:4.

Вратари: Варламов — Шестеркин.

Штраф: 17 — 19.

Броски: 21 (8+8+5) — 21 (8+7+6).

Наши: — - Панарин (17.22/2/0).

25 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.