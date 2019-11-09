«Детройт» прервал неудачную серию, обыграв «Бостон»

«Детройт» на своем льду переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Ред Уингз» прервал четырехматчевую серию поражений, а «Брюинз» проиграли вторую встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бостон» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Крейчи — 2 (Цегларик), 1:09 — 0:1. Ларкин — 5 (Боуи, Бернье), 2:41 — 1:1. Фаббри — 2 (бол., Бертуцци, Манта), 11:49 — 2:1. Фаббри — 3 (бол., Бертуцци, Чоловски), 21:30 — 3:1. Краг — 3 (бол., Крейчи, Пастрняк), 37:52 — 3:2. Манта — 10 (п.в., Бернье), 58:32 — 4:2.

Вратари: Бернье — Раск (58:05 — 58:32).

Штраф: 13 — 15.

Броски: 32 (12+10+10) — 28 (12+12+4).

9 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.

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