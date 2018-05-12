Дэн Джирарди: "В воскресенье "Тампа" должна сделать все наоборот"

Защитник "Тампа-Бэй" Дэн Джирарди после первого матча полуфинала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (2:4, 0-1 в серии) отметил, что соперник был сильнее и имел преимущество. По его словам, в следующем матче нужно сделать нужно реабилитироваться.

- Что бы мы не сделали сегодня, в воскресенье надо сделать все с точностью да наоборот, - цитирует Джирарди официальный сайт НХЛ. - Нам совершенно не удалось показать свою игру. У них это получилось, у нас, безусловно, нет. Они превзошли нас. Нам не дали ни времени, ни пространства. У них было очень много времени в нападении, а мы просто не могли пройти их и применить форчек. Надо перегруппироваться и хорошо начать в воскресенье.