"Даллас" рассчитывает вернуть Ничушкина в сезоне-2018/19

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл сообщил, что клуб ждет возвращения форварда Валерия Ничушкина в НХЛ в сезоне-2018/19. Вместе с тем клуб отмечает, что сезон-2017/18 нападающий проведет в КХЛ, выступая за ЦСКА.
Напомним, Ничушкин выступал за "Даллас" с сезона-2013/14. Осенью 2016 года он перешел в ЦСКА, в составе которого провел в регулярном чемпионате 36 матчей, набрав 24 (11+13) очка. В Кубке Гагарина на его счету 5 (1+4) баллов за результативность в 9 играх. Отметим, что "Даллас" защитил Ничушкина на драфте расширения.
Jim Nill stated that Valeri Nichushkin will play in the KHL for the 2017-18 season and then is expected to return to the Stars in 2018-19. pic.twitter.com/3XFriVWPjC– Dallas Stars (@DallasStars) 19 июля 2017 г.