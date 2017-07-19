"Даллас" рассчитывает вернуть Ничушкина в сезоне-2018/19

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл сообщил, что клуб ждет возвращения форварда Валерия Ничушкина в НХЛ в сезоне-2018/19. Вместе с тем клуб отмечает, что сезон-2017/18 нападающий проведет в КХЛ, выступая за ЦСКА.

Напомним, Ничушкин выступал за "Даллас" с сезона-2013/14. Осенью 2016 года он перешел в ЦСКА, в составе которого провел в регулярном чемпионате 36 матчей, набрав 24 (11+13) очка. В Кубке Гагарина на его счету 5 (1+4) баллов за результативность в 9 играх. Отметим, что "Даллас" защитил Ничушкина на драфте расширения.