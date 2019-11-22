«Даллас» прервал победную серию «Виннипега»
«Даллас» обыграл «Виннипег» на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). «Старз» одержали пятую победу кряду, прервав трехматчевую победную серию «Джетс».
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Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Виннипег» — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
Голы: Янмарк — 3 (Секера, Перри), 27:37 — 1:0. Дикинсон — 3 (Федун, Перри), 29:43 — 2:0. Факса — 6 (Перри), 33:19 — 3:0. Коннор — 8 (Шайфли), 33:58 — 3:1. Лайне — 6 (Пулман, Перро), 48:35 — 3:2. Сбиса — 1 (Копп, Болье), 55:14 — 3:3. Бенн — 5, 55:39 — 4:3. Сегин — 6 (п.в., Дикинсон, Хейсканен), 59:25 — 5:3.
Вратари: Бишоп — Хеллебайк (59:08 — 59:25).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 36 (13+9+14) — 26 (10+8+8).
Наши: Гурьянов (15.04/2/-1), Радулов (16.00/1/-1) — Куликов (19.14/0/0).
22 ноября. Даллас. American Airlines Center.
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