"Даллас" во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли обыграл "Сент-Луис" - 4:2. Героем встречи стал финский форвард "Старз" Роопе Хинтц, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

В составе "Далласа" 16 минут 40 секунд отыграл Александр Радулов. За "Сент-Луис" 22 минуты 13 секунд - Владимир Тарасенко, 7 минут 24 секунды - Иван Барбашев. Результативными действиями россияне не отметились.

"Даллас" сравнял счет в серии - 1-1. Два следующих матча состоятся на площадке "Старз".

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала

Второй матч

"Сент-Луис" - "Даллас" - 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Голы: Хинтс - 3 (Цуккарелло, Дикинсон), 7:11 - 0:1. Хейсканен - 2 (Хинтс, Цуккарелло), 13:39 - 0:2. Парэйко - 1 (О`Райлли, Перрон), 14:25 - 1:2. Янмарк - 1 (Дикинсон), 14:51 - 1:3. Шворц - 5 (Парэйко), 41:48 - 2:3. Хинтс - 4 (п.в.), 59:57 - 2:4.

Вратари: Биннингтон (58:20 - 59:57) - Бишоп.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 34 (10+14+10) - 35 (10+7+18).

Наши: Барбашев (7.24/0/0), Тарасенко (22.13/5/-1) - Радулов (16.40/3/0).

27 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.