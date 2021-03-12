Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин признан 2-й звездой матча «Филадельфия» — «Вашингтон»

06:44
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Теги:

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Вашингтон» (3:5). Первой звездой признан защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, забросивший одну шайбу.

Второй звездой стал российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин, отметившийся одним голом. Замкнул тройку лучших форвард «Флайерз» Шон Кутюрье, сделавший одну голевую передачу.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир