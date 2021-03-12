Овечкин признан 2-й звездой матча «Филадельфия» — «Вашингтон»
06:44
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Вашингтон» (3:5). Первой звездой признан защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, забросивший одну шайбу.
Второй звездой стал российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин, отметившийся одним голом. Замкнул тройку лучших форвард «Флайерз» Шон Кутюрье, сделавший одну голевую передачу.
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