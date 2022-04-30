Капризов признан первой звездой матча с «Колорадо»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Колорадо» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Кирилл Капризов. Он отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой стал голкипер Марк-Андре Флери. 37-летний канадец отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших форвард Тайсон Джост, который забросил победную шайбу.