Член Зала хоккейной славы Хаверчук прошел курс химиотерапии и перенес операцию

Канадский нападающий Дэйл Хаверчук, являющийся членом Зала хоккейной славы, проходит курс лечения от рака желудка, сообщает официальный сайт НХЛ.

Он прошел курс химиотерапии и перенес операцию. Врачи диагностировали у него рак желудка.

В сентябре 2019 года Хаверчук временно покинул пост главного тренера клуба юниорской лиги Онтарио «Барри Кольтс» в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем и лишь спустя месяц объявил, что речь идет об онкологическом заболевании.

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