НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Член Зала хоккейной славы Хаверчук прошел курс химиотерапии и перенес операцию

18:51
Теги:

Канадский нападающий Дэйл Хаверчук, являющийся членом Зала хоккейной славы, проходит курс лечения от рака желудка, сообщает официальный сайт НХЛ.

Он прошел курс химиотерапии и перенес операцию. Врачи диагностировали у него рак желудка.

В сентябре 2019 года Хаверчук временно покинул пост главного тренера клуба юниорской лиги Онтарио «Барри Кольтс» в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем и лишь спустя месяц объявил, что речь идет об онкологическом заболевании.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир