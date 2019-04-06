"Чикаго" разгромил "Даллас". Худобин пропустил 6 шайб, Радулов сделал 1 передачу

"Чикаго" разгромил "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий "Блэкхокс" Патрик Кейн.

Форвард "Старз" Александр Радулов сделал 1 результативную передачу. Теперь на его счету 71 (29+42) очко. До личного рекорда россинину не хватает 1 очка.

Ворота "Далласа" в этой игре защищал Антон Худобин. Россиянин отразил 26 бросков из 32-х.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Даллас" - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Голы: Кейн - 43 (Каджула), 16:45 - 1:0. Кахун - 13 (Саад, Сибрук), 31:11 - 2:0. Куниц - 5 (Кемпф), 33:05 - 3:0. Стром - 20 (Густафссон, Дебринкэт), 37:51 - 4:0. Куккук - 2 (Сибрук, Тэйвз), 40:44 - 5:0. Л'Эсперанс - 2 (бол., Сегин, Радулов), 47:18 - 5:1. Кейн - 44 (Каджула, Кит), 56:11 - 6:1.

Вратари: Кроуфорд (Уорд, 26:47) - Худобин.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 32 (9+14+9) - 35 (6+14+15).

Наши: Анисимов (14.51/1/+1) - Радулов (15.04/1/-1).

6 апреля. Чикаго. United Center.