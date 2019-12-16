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«Чикаго» победил «Миннесоту», Кейн оформил хет-трик

05:38
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«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Миннесоту» — 5:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Патрик Кейн, оформивший хет-трик. Три результативные передачи на счету Джонатана Тэйвза.

У гостей дубль оформил Кевин Фиала. Эрик Стаал забил гол и набрал 1000-е очко в карьере. Райан Сутер оформил ассистентский хет-трик.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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