«Чикаго» победил «Миннесоту», Кейн оформил хет-трик

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Миннесоту» — 5:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Патрик Кейн, оформивший хет-трик. Три результативные передачи на счету Джонатана Тэйвза.

У гостей дубль оформил Кевин Фиала. Эрик Стаал забил гол и набрал 1000-е очко в карьере. Райан Сутер оформил ассистентский хет-трик.

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