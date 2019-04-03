Четыре очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Филадельфию"

"Даллас" на своем льду переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). "Флайерз" потерпел третье поражение кряду.
Российский нападающий "Старз" Александр Радулов отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. Его признали первой звездой встречи.
Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Филадельфия" - 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Голы: Дикинсон - 6 (Сегин, Радулов), 1:34 - 1:0. Линделл - 11 (бол., Цуккарелло, Радулов), 4:14 - 2:0. Линдблум - 15 (Патрик, Конекны), 21:13 - 2:1. Гостисбеер - 9 (бол., Жиру, Ворачек), 31:33 - 2:2. Радулов - 28 (бол., Сегин, Клингберг), 36:39 - 3:2. Питлик - 7 (Хинтс, Линделл), 38:40 - 4:2. Комо - 7 (Факса, Клингберг), 49:33 - 5:2. Радулов - 29 (Дикинсон), 49:43 - 6:2.
Вратари: Худобин - Тэлбот.
Штраф: 8 - 12.
Броски: 30 (5+8+17) - 34 (9+15+10).
Наши: Радулов (19.38/4/+1) - Проворов (24.31/2/-1).
3 апреля. Даллас. American Airlines Center.