Бывший тренер вратарей сборной Давыдов назвал приезд Бобровского в сборную «поступком, достойным уважения»

Тренер вратарей Рашит Давыдов рассказал о работе с голкипером «Флориды» и национальной сборной России Сергеем Бобровским.

— За чемпионатом мира вы наблюдали со стороны. Стоило пойти с Самоновым до конца?

— Саша набрал по ходу турнира хорошие игровые кондиции и к плей-офф был «горячим». Не думаю, что он сыграл бы хуже Сергея Бобровского. Самонов упорный парень, старательный и чем-то мне напоминает своим подходом к работе Александра Еременко. Однако как только Сергей дал согласие приехать на чемпионат мира, ситуация получила билет в один конец. Он бы сыграл, что бы ни случилось. Заслуженный человек, опытный боец после сложного сезона и вылета из плей-офф тут же срывается из теплой Флориды, мчит через океан в рижский «пузырь». Поступок Сергея Бобровского как минимум заслуживает уважения.

— Вы много работали с Бобровским в сборной, хорошо его знаете. Он еще способен быть топ-вратарем в НХЛ?

— Все в его руках и голове. Уверен, Сергей еще не сказал своего последнего слова. Первый сезон во «Флориде» был очень непростым для него по понятным причинам. Я следил за тем, как Сергей выступает в «Пантерз» и с каждым матчем ждал появления стабильности в игре. Все-таки смена команд, проповедующих совершенно разный хоккей, для вратаря не проходит легко.

Скажу лишь, что Бобровский проделал огромную работу над собой по ходу сезона, смог перезагрузиться и посмотреть на многое вокруг, на себя самого по-другому. Он вспомнил, как получать удовольствие от хоккея. И на второй год ситуация стала выправляться. Прошлым летом мы с Сергеем совершенно случайно пересеклись в Санкт-Петербурге, пообщались немного. Хотя я и не верю в такие случайности, но зачем-то эта встреча ранним утром случилась.

Из нашего разговора я понял, что Сергей вернулся в свое привычное и комфортное состояние. В результате в его игре появляется прежняя уверенность.

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