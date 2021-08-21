Бывший тренер вратарей сборной назвал Василевского лучшим голкипером планеты

Тренер вратарей Рашит Давыдов, много лет работавший в московском «Динамо», СКА и национальной сборной России, рассказал о нюансах работы с вратарем «Тампы» Андреем Василевским и его игре.

— Василевский играет так, что облегчает задачу выбора тренерам, — сказал Давыдов. — На данный момент Андрей — лучший вратарь на планете. При этом я считаю, что он еще не находится на своем пике и может прибавить.

Обратите внимание, насколько идеально Василевский проводил в последнем плей-офф заключительные матчи серий, играя их на ноль. В ключевые моменты он собирается на максимум. Тогда как на более ранней стадии позволяет соперникам чуть больше, словно играя в кошки-мышки. Его потенциал не до конца реализован. Василевский способен поднять средний уровень своей игры, выдавая еще больше безупречных матчей.

— Давно хотел спросить. В отдельных эпизодах глаза у Андрея находятся навыкате, что любят подмечать телевизионщики. Для чего он это делает?

— Андрей включает концентрацию глазами, чтобы четче и быстрее определить происходящее на льду — и, соответственно, более качественно среагировать на изменение ситуации. Я об этом говорю всем своим вратарям, с которыми работаю. Если правильно сконцентрироваться, то многое будет восприниматься на долю секунды быстрее. Словно в замедленной съемке. Это позволит лучше прочитать ситуацию.

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