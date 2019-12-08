Бывший тафгай «Детройта» не удивлен рассказами о характере Бэбкока

Бывший тафгай «Детройта» Даррен Маккарти заявил, что его не удивляют рассказы игроков о неприятном характере и грубом поведении бывшего тренера «Детройта» и «Торонто» Майка Бэбкока.

— Считаю, что все началось в 2004 году, — приводит слова Маккарти Detroit Free Press. — А потом становилось все хуже и хуже. Просто только сейчас, в 2019-м, об этом заговорили. Раньше на это никто не обращал внимание.

Речь о том, чтобы уважать игроков. И не быть уродом. А Бэбкок оказался на это не способен.

В 2008 году «Детройт» выиграл Кубок Стэнли, а на следующий год уступил «Питтсбургу» в финале. Наша раздевалка была уже абсолютно другой, атмосфера сильно изменилась. Но не изменилось то, что все ребята играли друг за друга. Это был ключ к успеху. Несмотря на Бэбкока. Он неправильно использовал Хенрика Зеттерберга и Павла Дацюка, потому что был упрямым, это был его способ работы. Он хотел, чтобы они рыли землю, чтобы доказать, что он был прав.

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