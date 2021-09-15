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Бывший генеральный менеджер «Торонто» получил работу в «Аризоне»

21:44
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Бывший генеральный менеджер «Торонто» Джон Фергюсон получил работу в «Аризоне». Он стал помощником генменеджера «Койотов», сообщает сайт клуба.

Также он будет генеральным менеджером фарм-клуба «Аризоны» в АХЛ — «Тусона».

Ранее «Аризона» объявила о том, что тренеры Фил Хаусли, Кори Стиллман и Кори Шваб (тренер вратарей) продолжат работать в штабе команды.

Кроме того, в его состав в качестве помощника вошел Марио Дюамель, ранее работавший с главным тренером «Койотис» Андре Туриньи в «Оттаве 67» из юниорской лиги Онтарио.

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Иван Шитик все материалы автора

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