Бывший генеральный менеджер «Торонто» получил работу в «Аризоне»

Бывший генеральный менеджер «Торонто» Джон Фергюсон получил работу в «Аризоне». Он стал помощником генменеджера «Койотов», сообщает сайт клуба.

Также он будет генеральным менеджером фарм-клуба «Аризоны» в АХЛ — «Тусона».

Official: We've signed John Ferguson to a multi-year contract to serve as the Club's Assistant General Manager. #Yotes https://t.co/7Cb1apqJvD — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) September 15, 2021

Ранее «Аризона» объявила о том, что тренеры Фил Хаусли, Кори Стиллман и Кори Шваб (тренер вратарей) продолжат работать в штабе команды.

Кроме того, в его состав в качестве помощника вошел Марио Дюамель, ранее работавший с главным тренером «Койотис» Андре Туриньи в «Оттаве 67» из юниорской лиги Онтарио.