Бывшая жена экс-тренера фарм-клуба «Питтсбурга» заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого тренера

Эрин Скальде, бывшая жена экс-тренера фарм-клуба «Питтсбурга» Джаррода Скальде, подала в суда на «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон». Она утверждает, что в 2018 году подверглась сексуальному насилию со стороны главного тренера команды из АХЛ Джона «Кларка» Донателли, сообщает ESPN.

В деле утверждается, что преступление произошло 11 ноября 2018 года, когда команда находилась на выезде в Провиденсе. Женщина утверждает, что в клубе не только не занимались расследованием данного дела, но и обвинили ее во лжи.

Ответчиками по делу будут проходить многие представители клуба, в том числе один из владельцев команды Марио Лемье, а также нынешний генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин, который тогда работал в системе «Пингвинз».