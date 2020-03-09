НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Буллит Сергачева в матче с «Детройтом». Видео

03:13
Теги:

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Тампа-Бэй» — 5:4. В составе хозяев свою попытку реализовал Михаил Сергачев.

В текущем сезоне на его счету 34 (10+24) очка в 68 матчах при показателе полезности «+15». Из-за травмы Виктора Хедмана он играет в первой паре обороны.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир