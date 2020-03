Буллит Сергачева в матче с «Детройтом». Видео

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Тампа-Бэй» — 5:4. В составе хозяев свою попытку реализовал Михаил Сергачев.

