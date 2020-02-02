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Брэндон Саад: «Чикаго» сейчас в отличном настроении»

12:06
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Форвард «Чикаго» Брэндон Саад поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:2 Б). В этой игре он сделал дубль.

— Команда сейчас находится в отличном настроении, — цитирует Саада сайт НХЛ. — Мы выигрываем, а всякий раз в такие моменты ты чувствуешь себя хорошо. Сражение за плей-офф будет очень серьезным, так что сейчас мы идем от матча к матчу и стараемся одержать так много побед, как сможем.

«Чикаго» одержал шестую победу в последних семи матчах.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-february-1-nhl-action/c-314568786

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