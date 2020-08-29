Брэд Маршан: «Понимаю, что люди хотят смотреть хоккей, но есть вещи поважнее игр»

Форвард «Бостона» Брэд Маршан прокомментировал протест игроков НХЛ против расизма.

— Каждый имеет право на свое мнение, — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ. — Но совершенно понятно и очевидно, что эта проблема важнее спорта. Надо отложить в сторону все дела. Спорт — это предмет роскоши. Смотреть матч или играть самому — это роскошь. Безопасность людей, их жизни, ощущение комфорта, которое не должно зависеть от цвета кожи — все это важнее спорта.

Я понимаю, что люди хотят смотреть хоккей. Я понимаю их желание, но плохо, что они этого хотят. Есть вещи поважнее игр. Мы хотим что-то сделать по этому поводу, улучшить нашу жизнь, хотим поддержать людей и основополагающие принципы нашей жизни.