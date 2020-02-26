Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер, перенесший сердечный приступ, пропустит остаток сезона, информирует сайт клуба.

Ранее игрок перенес успешную операцию, во время которой ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дифибриллятор.

Боумистер находится под наблюдением врачей медицинского центра Анахайма. Вскоре он отправится домой, в Сент-Луис, где продолжит реабилитацию.

Напомним, матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» был прерван в середине первого периода. На 14-й минуте медицинскому персоналу пришлось оказывать экстренную помощь Боумистеру, которому стало плохо на скамейке запасных. 36-летнего канадца доставили в больницу.