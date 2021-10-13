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«Бостон» рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с Макэвоем

«Бостон» рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с защитником Чарли Макэвоем
13 октября, 19:52
Чарли Макэвой. Фото Getty Images
Чарли Макэвой. Фото Getty Images
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«Бостон» рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с защитником Чарли Макэвоем. Переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает Boston Globe.

Текущее соглашение 23-летнего игрока с кэпхитом 4,9 миллиона долларов будет действовать еще один сезон.

«Бостон» выбрал Макэвоя на драфте-2016 под общим четвертым номером. С тех пор он провел в НХЛ 235 матчей и набрал 122 (24+98) очка.

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Иван Шитик все материалы автора
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