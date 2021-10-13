«Калгари» и Годро пока не могут прийти к соглашению по новому контракту

«Калгари» продолжает вести переговоры с форвардом Джонни Годро по поводу подписания нового контракта. Однако пока стороны не могут прийти к соглашению, сообщает The Athletic.

У 27-летнего американца остался еще год по действующему соглашению с кэпхитом 6,75 миллиона долларов.

28 июля в контракте игрока вступил в силу пункт об ограничении на обмен. По его условиям Годро может быть обменян только в пять команд по своему выбору.

Годро выступает за «Флэймз» с 2014 года. В минувшем сезоне он набрал 48 (19+29) очков в 56 матчах.