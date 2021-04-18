«Бостон» победил «Вашингтон», Овечкин не догнал Дионна

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вашингтон» со счетом 6:3. По дублю оформили Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршан.

У «Столичных» две шайбы на счету Ти Джея Оши. Еще один гол у Энтони Манта.

По голевой передаче отдали россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин голов не забил и все еще находится на шестом месте и в одной шайбе от Марселя Дионна (731) в списке лучших снайперов в истории лиги.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)

Голы: Бержерон — 17 (мен., Маршан), 12:02 — 1:0. Крейчи — 4 (Клифтон, Смит), 13:56 — 2:0. Оши — 15 (Бэкстрем), 19:50 — 2:1. Оши — 16 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 23:48 — 2:2. Манта — 15 (бол., Орлов, Эллер), 24:54 — 2:3. Маршан — 22 (Бержерон, Макэвой), 26:33 — 3:3. Крейчи — 5 (Смит, Холл), 36:02 — 4:3. Бержерон — 18 (Пастрняк, Маршан), 37:45 — 5:3. Маршан — 23 (п.в., Пастрняк), 58:16 — 6:3.

Вратари: Раск — Ванечек (57:41 — 58:16).

Штраф: 14 — 21.

Броски: 28 (10+10+8) — 33 (14+11+8).

Наши: — - Кузнецов (17.20/1/-4), Овечкин (19.26/5/-4), Орлов (27.30/3/-3).

18 апреля. Бостон. TD Garden.