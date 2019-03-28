"Бостон" переиграл "Рейнджерс", Бучневич и Наместников сделали по голевой передаче

"Бостон" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это четвертая победа "Брюинз" в последних пяти встречах.

Российские игроки команды из Нью-Йорка Владислав Наместников и Павел Бучневич сделали по голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Рейнджерс" - 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)

Голы: Пастрняк - 34 (бол., Маршан, Бержерон), 2:48 - 1:0. Зибанежад - 29 (бол., Стром, Бучневич), 16:29 - 1:1. Пастрняк - 35 (Крейчи, Краг), 29:15 - 2:1. Дебраск - 24 (Пастрняк, Крейчи), 43:19 - 3:1. Стром - 16 (Хауден, Шей), 45:43 - 3:2. Пастрняк - 36 (бол., Краг, Маршан), 52:52 - 4:2. Бержерон - 32 (бол., Пастрняк, Маршан), 56:23 - 5:2. Макэвой - 7 (бол., Хара, Койл), 57:12 - 6:2. Зибанежад - 30 (бол., Наместников, Дианджело), 59:56 - 6:3.

Вратари: Галак - Лундквист.

Штраф: 12 - 16.

Броски: 32 (13+9+10) - 23 (10+6+7).

Наши: - - Бучневич (18.22/0/0), Наместников (17.17/0/0).

28 марта. Бостон. TD Garden.