"Бостон" выиграл у "Коламбуса" (4:3) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ. Команда вышла вперед в серии - 3-2.

В составе победителей отличились Давид Крейчи, Брэд Маршан и Давид Пастрняк (дважды). У гостей шайбы забрасывали Сет Джонс, Райан Дзингел и Дин Кукан. Россиянин Артемий Панарин набрал одно очко за результативную передачу. Следующий матч между командами состоится 7 мая.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала

Пятый матч

"Бостон" - "Коламбус" - 4:3 (0:0, 1:0, 3:3)

Счет в серии: 3-2

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