Кросби приблизился к Овечкину в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:3). Теперь у него 1275 (467+808) очков в 997 матчах лиги за карьеру. По этому показателю он вышел на 37-е место, обойдя Эла Макинниса (1274).

Среди нынеиграющих выше Кросби только Джо Торнтон (1511 очков, 14-е место) и Александр Овечкин (1291 очко, 35-е место).

Напомним, рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 очков.