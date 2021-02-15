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Кросби приблизился к Овечкину в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

12:44
15 февраля. Сидни Кросби (слева) после гола. Фото nhl.com
15 февраля. Сидни Кросби (слева) после гола. Фото nhl.com
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:3). Теперь у него 1275 (467+808) очков в 997 матчах лиги за карьеру. По этому показателю он вышел на 37-е место, обойдя Эла Макинниса (1274).

Среди нынеиграющих выше Кросби только Джо Торнтон (1511 очков, 14-е место) и Александр Овечкин (1291 очко, 35-е место).

Напомним, рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 очков.

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