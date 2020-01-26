Бобровский рассказал, с кем бы из хоккеистов попил пива. И это не Панарин

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» рассказал, что его друг нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не пьет пиво.

— Совсем недавно американское издание «The Athletic» проводило опрос среди 392 игроков лиги, задавая вопросы на различные темы. Один из вопросов был о том, какого бы вратаря опрашиваемый игрок выбрал бы на седьмой матч плей-офф. Первое место занял Кэри Прайс. Принимали ли вы участие в этом опросе?

— Участия в этом опросе я не принимал. Если честно, очень сложно ответить на этот вопрос. У нас в лиге очень много хороших вратарей. В принципе и Прайс очень сильный вратарь, очень заслуженно считается достаточно техничным голкипером. В каждой команде есть хорошие вратари, поэтому сложно ответить на этот вопрос.

— Еще один вопрос был на тему того, с кем из энхаэловцев сам игрок хотел бы попить пива. Кого бы выбрали вы?

— Не знаю, что сказать... (Смеется.)

— С Панариным, наверное, пили уже?

— А он, кстати, не пьет пиво. С Ильей Брызгаловым можно было бы! (Виктория Булахова)