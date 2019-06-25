18:04 | Хоккей — НХЛ

Бобровский провел переговоры с "Флоридой" и улетел в Нью-Йорк

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Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский в Инстаграме выложил билет рейсом из Майами в Нью-Йорк. Как сообщил инсайдер НХЛ Крис Джонстон, вратарь провел переговоры с представителями "Флориды", а теперь летит в Нью-Йорк, где, по всей видимости, намечены встречи с руководителями "Рейнджерс" и "Айлендерс".

Ранее появилась информация, что вратарь может подписать контракт с "Флоридой".

30-летний Бобровский в прошедшем сезоне провел 62 матча за "Коламбус" в регулярном чемпионате и 10 - в плей-офф. В среднем за матч он пропускал 2,58 и 2,41 шайбы, соответственно.

Панарин и Бобровский едут во Флориду. На кону – около 140 миллионов долларов

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