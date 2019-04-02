Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский признан второй звездой марта в НХЛ, информирует официальный Твиттер лиги. 30-летний россиянин одержал 9 побед в 13 матчах, отразив 94 процента бросков при коэффициенте надежности 1,74.

Первой звездой марта стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид: он набрал 27 (7+20) очков в 14 встречах. Третьей звездой признан форвард "Бостона" Брэд Маршан: в его активе 25 (9+14) баллов в 15 матчах.

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