Бишоп, Летанг и Бенн - главные звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Ими стали вратарь "Даллас" Бен Бишоп, защитник "Питтсбурга" Крис Летанг и партнер Бишопа по команде, форвард Джейми Бенн.

Первой звездой матча стал Бишоп. Он отразил все 30 бросков в матче с "Баффало" (1:0).

Второй звездой был признан Летанг. Крис набрал 2 (1+1) очка в игре с "Тампой" (4:2). 31-летний канадский игрок обороны забил 108-й гол в карьере и стал рекордсменом клуба по этому показателю среди защитников, сравнявшись с Полом Коффи.

Замкнул тройку лучших игроков Джейми Бенн. Он забросил единственную шайбу в матче с "Баффало".