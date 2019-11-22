Национальная хоккейная лига объявила имена трех лучших хоккеистов по итогам завершившегося игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Третье звездой стал нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон. В игре с «Питтсбургом» (4:3 ОТ) он оформил дубль и стал автором победной шайбы в овертайме.

Второй звездой назван форвард «Филадельфии» Клод Жиру. В матче с «Каролиной» он набрал 4 (2+2) очка.

Первой звездой дня признан голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. В игре с «Калгари» (5:0) он сделал «сухарь», отразив все 40 бросков по своим воротам.

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