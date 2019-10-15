Безголевая серия Ничушкина в НХЛ составляет 78 матчей

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не сумел прервать свою сухую серию в НХЛ. Его команда уступила «Вашингтону» (3:6) в регулярном чемпионате.

Россиянин не смог забить в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ подряд. В текущем сезоне у него пять матчей и одно очко за результативный пас. В прошлом сезоне он играл за «Даллас» и в 57 матчах не забил ни разу, сделав 10 ассистов. До этого он провел два сезона за ЦСКА в КХЛ. Серия также включает окончание сезона-2015/16 в составе «Далласа».

Последний гол 24-летнего игрока датируется 14 апреля 2018 года (в официальных играх), когда он выступал за ЦСКА.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков