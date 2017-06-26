Бернс и Торнтон снялись обнаженными для ESPN Body Issue

Игроки "Сан-Хосе" приняли участие в ежегодной фотосессии проекта ESPN Body Issue. Защитник Брент Бернс и форвард Джо Торнтон в рамках проекта сфотографировались обнаженными с хоккейными клюшками.
Напомним, что для ESPN Body Issue снимались такие спортсмены, как баскетболист Айзея Томас и Дуэйн Уэйд, теннисистка Каролин Возняцки, а также боец UFC Конор Макгрегор.
В минувшем сезоне Бернс стал обладателем "Норрис Трофи" – приз лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.
Coming soon to ESPN's Body Issue: the Beards will bare it all. https://t.co/3fi3wEp2mN pic.twitter.com/yu3PDGh5a9– San Jose Sharks (@SanJoseSharks) 25 июня 2017 г.
HBK621381
как бомба это не прокатило, представляю, что тут было бы, если кросби снялся в подобной фотосессии )))
19:22 26 июня
Марио66
#рукалицо. как мне теперь это разглядеть?
16:55 26 июня
Тропическая гемангиома Мовсисяна
судя по тату бернс из якудзы)))
13:53 26 июня
Chester_9
круто!
09:56 26 июня