09:11 26 июня | Хоккей — НХЛ

Бернс и Торнтон снялись обнаженными для ESPN Body Issue

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Игроки "Сан-Хосе" приняли участие в ежегодной фотосессии проекта ESPN Body Issue. Защитник Брент Бернс и форвард Джо Торнтон в рамках проекта сфотографировались обнаженными с хоккейными клюшками.

Напомним, что для ESPN Body Issue снимались такие спортсмены, как баскетболист Айзея Томас и Дуэйн Уэйд, теннисистка Каролин Возняцки, а также боец UFC Конор Макгрегор.

В минувшем сезоне Бернс стал обладателем "Норрис Трофи" – приз лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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HBK621381

как бомба это не прокатило, представляю, что тут было бы, если кросби снялся в подобной фотосессии )))

19:22 26 июня

Марио66

#рукалицо. как мне теперь это разглядеть?

16:55 26 июня

Тропическая гемангиома Мовсисяна

судя по тату бернс из якудзы)))

13:53 26 июня

Chester_9

круто!

09:56 26 июня