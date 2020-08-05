Барбашев вернулся в Сент-Луис

Нападающий Иван Барбашев во вторник покинул расположение «Сент-Луиса» в Эдмонтоне и улетел в Сент-Луис, чтобы быть со своей супругой Ксенией, которая готовится к рождению первого ребенка, сообщает сайт НХЛ.

После рождения ребенка Барбашев вернется в Эдмонтон и должен будет находиться в своей комнате в отеле не менее четырех дней. Чтобы покинуть карантин и вернуться к матчам и тренировкам, ему потребуется сдать четыре отрицательных теста на COVID-19.

— Мы считали, что для нас было важно иметь Ивана рядом в первых двух матчах, и мы были готовы к тому, что он уедет в Сент-Луис для поддержки Ксении, — сказал генеральный менеджер «Блюз» Дуг Армстронг. — Мы желаем им обоим удачи и с нетерпением ждем возвращения Ивана в Эдмонтон во время первого раунда плей-офф.