Барбашев считает, что у «Сент-Луиса» хорошие шансы вновь завоевать Кубок Стэнли

Форвард «Сент-Луиса», обладатель Кубка Стэнли Иван Барбашев оценил шансы «блюзменов» защитить чемпионский титул.

— Посмотрим, как все сложится, — цитируют «Известия» Барбашева. — Но у нас сохранился костяк, команда будет примерно та же самая. Так что есть хорошие шансы повторить успех.

Если честно, особо не верится, что мы выиграли. Да, прошло уже два месяца, но, возможно, именно сегодня я особенно остро ощутил, что мы реально стали чемпионами, поскольку весь день возил с собой Кубок Стэнли. Очень хорошо провел время с семьей. Это был запоминающийся день.

Барбашев привез Кубок Стэнли в Москву