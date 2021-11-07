Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Детройт» в овертайме победил «Баффало» и прервал серию из четырех поражений

05:14
Теги:

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Баффало» со счетом 4:3.

В составе «Ред Уингз» 4 (2+2) очка набрал Тайлер Бертуцци, также шайбы забросили Пиюс Сутер и Мориц Зайдер, на счету которого победная шайба в овертайме.

После этого матча «Детройт» и «Баффало» с 12 очками занимают 11-е и 10-е места в Восточной конференции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
Врач Круглова назвала стимулирующий иммунитет овощ
1
0