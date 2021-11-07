«Детройт» в овертайме победил «Баффало» и прервал серию из четырех поражений

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Баффало» со счетом 4:3.

В составе «Ред Уингз» 4 (2+2) очка набрал Тайлер Бертуцци, также шайбы забросили Пиюс Сутер и Мориц Зайдер, на счету которого победная шайба в овертайме.

После этого матча «Детройт» и «Баффало» с 12 очками занимают 11-е и 10-е места в Восточной конференции.