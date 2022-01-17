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Сегодня, 23:36

«Детройт» в овертайме победил «Баффало»

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Баффало». Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе «Баффало» шайбы забросили Анри Йокихарью и Джефф Скиннер. У «Детройта» в основное время отличились Владислав Наместников и Дилан Ларкин. Победную шайбу забросил Ларкин.

«Баффало» с 29 очками занимает 13-е место в Восточной конференции. У «Детройта» 41 очко и 9-я позиция.

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«Баффало» — «Детройт» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Йокихарью — 2 (Далин, Скиннер), 9:56 — 1:0. Скиннер — 14 (Томпсон), 49:21 — 2:0. Наместников — 11 (мен., Зайдер, Бертуцци), 50:21 — 2:1. Ларкин — 17 (Фаббри), 53:28 — 2:2. Ларкин — 18 (Ледди), 62:07 — 2:3.

Вратари: Делл — Неделькович.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (7+8+13+0) — 35 (6+9+16+4).

Наши: — - Наместников (17.04/3/0).

17 января. Баффало. KeyBank Center.

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17.01 21:00
Баффало – Детройт
 2 : 3 ОТ
17.01 23:00
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