Нападающий «Колорадо» Ничушкин включен в ковид-протокол НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин помещен в ковид-протокол НХЛ.

Пресс-служба клуба сообщила, что россиянин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит матч регулярного чемпионата с «Миннесотой», который состоится 17 января.

Сообщается, что клуб вызвал из АХЛ Михаила Мальцева и Кифера Шервуда.