«Айлендерс» выиграли второй матч в серии с «Флоридой»

«Айлендерс» обыграли «Флориду» (4:2) в матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ. Команда ведет в серии со счетом 2-0.

В составе «островитян» дубль сделал Джордан Эберле. Также отличились Мэтт Мартин и Райан Пулок. У «пантер» забивали Майк Хоффман и Александр Барков.

Место в воротах «Айлендерс» в этой игре занял россиянин Семен Варламов. Ворота «Флориды» защищал его соотечественник Сергей Бобровский.

Следующий матч состоится 5 августа. Начало в 19.00 по московскому времени. Серия продолжается до трех побед.

НХЛ. Кубок Стэнли

Восток. Квалификационный раунд. Второй матч

«Айлендерс» — «Флорида» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Хоффман — 1 (Юбердо, Яндл), 11:16 — 0:1. Мартин — 1 (Кюнхакль, Грин), 26:12 — 1:1. Барков — 1 (бол., Яндл, Хоффман), 27:54 — 1:2. Пулок — 1 (бол., Тэйвз, Брассар), 33:48 — 2:2. Эберле — 1 (Пулок, Барзал), 36:27 — 3:2. Эберле — 2 (бол., Бовилье, Бэйли), 50:29 — 4:2.

Вратари: Варламов — Бобровский (57:37).

Штраф: 8 — 26.

Броски: 34 (13+10+11) — 28 (8+11+9).

Наши: — - Дадонов (18.21/1/+1).

4 августа. Торонто. Scotiabank Arena.