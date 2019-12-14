«Айлендерс» в овертайме победил «Баффало». Варламов отразил 33 броска

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» в овертайме со счетом 3:2 победил «Баффало». Российский голкипер «Островитян» Семен Варламов отразил 33 броска по своим воротам из 35.

Нападающий «Баффало» Джек Айкел набрал очередные очки в этом матче. Форвард продлил свою результативную серию до 16 игр, это самая длинная серия с набранными очками в текущем сезоне.

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«Айлендерс» — «Баффало» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Дэл Колл — 2 (Бовилье), 5:11 — 1:0. Улофссон — 14 (бол., Далин, Айкел), 26:11 — 1:1. Эберле — 3 (Нельсон), 44:50 — 2:1. Айкел — 23 (бол., Ристолайнен, Улофссон), 58:14 — 2:2. Бовилье — 10, 63:04 — 3:2.

Вратари: Варламов — Улльмарк (58:00 — 58:14).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (9+7+8+2) — 35 (10+10+13+2).

Наши: — - -.

14 декабря. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

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