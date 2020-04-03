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«Айлендерс» пожертвовали 3 тысячи защитных масок для медучреждений Нью-Йорка

05:46

«Айлендерс» на официальной странице в Twitter опубликовал информацию, что игроки пожертвовали 3 тысячи масок N95 для медицинских учреждений Нью-Йорка. Они были на этой неделе доставлены адресату.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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