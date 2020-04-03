«Айлендерс» пожертвовали 3 тысячи защитных масок для медучреждений Нью-Йорка
«Айлендерс» на официальной странице в Twitter опубликовал информацию, что игроки пожертвовали 3 тысячи масок N95 для медицинских учреждений Нью-Йорка. Они были на этой неделе доставлены адресату.
All credit goes to our players who took it upon themselves to donate over 3,000 N95 masks to @NorthwellHealth. ?? https://t.co/VnJ293el4Z— New York Islanders (@NYIslanders) April 2, 2020
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список
Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется