Артемий Панарин: «Не думаю, что в России спортивная индустрия работает как бизнес-модель»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился своим мнением по поводу бизнеса в спорте и финансовых потерь НХЛ из-за пандемии коронавируса.

— Хоккей может рассматриваться как бизнес-модель. Если говорить про НХЛ, то здесь деньги зарабатываются, — цитирует Forbes Панарина. — Что касается КХЛ, денежные средства скорее вкладываются. Я считаю, что если спорт сам по себе не прибылен, то нет смысла платить большие деньги игрокам, потому что это получается уже благотворительность. На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и генерирует прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большие деньги. Допустим, в России, я не думаю, что спортивная индустрия работает как бизнес-модель. Если же руководство того или иного клуба преследует цель достижения определенных спортивных результатов, они могут инвестировать деньги из своего кармана.

Если сезон не возобновится, то мы потерям в районе 20-30 процентов от суммы наших контрактов. Годовую зарплату мне выплатили, наверное, убытки будут в следующем году, но какие именно — станет известно позже. У меня есть финансовая подушка безопасности, которую я сформировал на случай кризиса, она составляет примерно 30 процентов от моих доходов. Около 70 процентов денег я вложил в ценные бумаги, этим занимается мой финансовый менеджер. В целом у меня довольно диверсифицированный портфель, в основном инвестиции в IT-компании.