«Сент-Луис» проиграл «Аризоне». Бучневич оформил дубль
«Аризона» выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
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«Аризона» — «Сент-Луис» — 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)
Голы: Бучневич — 19 (Фолк, Кайру), 2:12 — 0:1. Фишер — 11 (Маккей, Маччелли), 12:53 — 1:1. Шмальц — 20 (бол., Хейтон, Келлер), 36:25 — 2:1. Бойд — 10 (Келлер, Мозер), 42:01 — 3:1. Бучневич — 20 (Томас, Такер), 48:18 — 3:2. Бойд — 11 (Фишер, Седерстрем), 50:59 — 4:2. Келлер — 26 (Шмальц, Хейтон), 52:49 — 5:2. Крауз — 21 (Маччелли), 57:54 — 6:2.
Вратари: Веймелка — Биннингтон.
Штраф: 12 — 4.
Броски: 27 (10+8+9) — 42 (12+11+19).
Наши: — - Александров (11.12/1/-2), Бучневич (21.37/5/+2), Торопченко (11.44/2/-2).
8 марта. Темпе. Mullett Arena.
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|8.03
|03:00
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Флорида – Вегас
|2 : 1
|8.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|5 : 2
|8.03
|03:00
|
Монреаль – Каролина
|3 : 4 Б
|8.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|3 : 4
|8.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|8.03
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|8.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|0 : 1 Б
|8.03
|05:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|6 : 0
|8.03
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|6 : 2
|8.03
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -
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