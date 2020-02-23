«Аризона» обыграла «Тампу-Бэй», у Кучерова результативный пас, Василевский пропустил семь шайб

«Аризона» выиграла у «Тампы-Бэй» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дублем отметились Конор Гарлэнд и Клейтон Келлер. У гостей результативный пас в свой актив записал россиянин Никита Кучеров. Российский вратарь Андрей Василевский отыграл весь матч и пропустил семь шайб.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Тампа-Бэй» — 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Голы: Чирелли — 15 (Киллорн, Гонс), 3:53 — 0:1. Гарлэнд — 21 (Любушкин, Экман-Ларссон), 17:36 — 1:1. Келлер — 14 (Голигоски, Степан), 18:46 — 2:1. Седерберг — 15 (бол.), 25:51 — 3:1. Палат — 15 (Гонс, Гурд), 28:45 — 3:2. Пойнт — 22 (Стэмкос, Кучеров), 30:11 — 3:3. Ричардсон — 5 (Холл), 31:04 — 4:3. Келлер — 15 (Круз), 51:51 — 5:3. Гарлэнд — 22 (бол., Шмолц , Холл), 54:28 — 6:3. Степан — 10 (Гарлэнд, Келлер), 58:46 — 7:3.

Вратари: Раанта — Василевский.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 41 (11+18+12) — 30 (10+11+9).

Наши: Любушкин (19.30/3/+3) — Кучеров (18.24/0/-1), Сергачев (23.11/2/+1).

23 февраля. Глендейл. Gila River Arena.