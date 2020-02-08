Антон Худобин: «Вырос на упражнениях, которые мне в 12 лет показал Набоков»

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» отметил, что упражнения, которые показал в детстве Евгений Набоков, ему очень помогли.

— По Усть-Каменогорску были знакомы с Набоковым? — спрашиваю Худобина.

— Да. Очень уважаю его и как легенду НХЛ, и просто как человека. Когда мне было12 лет, а Евгений провел первый сезон в лучшей лиге мира, он летом приехал в Устинку. Пришел в школу «Торпедо» и дал нам два часа тренировки на льду и еще два — на земле. Там было множество упражений — и, что очень важно, объяснений, что и зачем делать.

Я на этом и вырос! Как вратарь, до сих пор делаю ту «земляную» разминку, которую он когда-то показал. И именно после знакомства с ним у меня по-настоящему появилась мечта играть в НХЛ. После этого уже папа стал по ночам смотреть матчи Набокова, а у меня появились журналы, в которые нужно было собрать наклейки игроков — по 7-8 на каждую команду. И эта мечта стала еще сильнее. (Игорь Рабинер)

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