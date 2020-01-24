Андрей Василевский: «Предпочитаю, когда в меня бросают 50 раз за игру, а не 10»

Голкипер «Тампы» и сборной России Андрей Василевский во время медиа-дня на Матче звезд НХЛ в Сент-Луисе, куда он приглашен в третий раз подряд, рассказал спецкору «СЭ» Игорю Рабинеру, что предпочитает, чтобы по его воротам наносили максимальное количество бросков, и привыкание к обратному (в этом сезоне «Лайтнинг» играет в хоккей с чуть большим акцентом на оборону) далось ему непросто.

— Да, тяжело, не скрою, это был для меня вызов, — сказал Василевский. — Я предпочитаю, чтобы в меня бросали 50 раз за игру, а не 10. — Мне нужно было найти способ оставаться в игре, когда по моим воротам наносят по 10-15 бросков. Мы с тренером вратарей внесли пару изменений в мою игру, чтобы оставаться в фокусе на протяжении всего матча. Поговорили с ним, я сказал: «Надо что-то делать». Пока, тьфу-тьфу-тьфу (стучит по дереву), работает. Посмотрим, что будет дальше. Главное — продолжать так же работать.