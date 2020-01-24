Андрей Василевский: «Думаю, Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Вратарь «Тампы» и сборной России Андрей Василевский во время медиадня в рамках Матча звезд НХЛ предположил, что его партнер по национальной команде Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894).

Отвечая на вопрос о скором 700-м голе Овечкина, Василевский сказал: «Я ему немного помог этого рубежа достичь, несколько шайб от него пропустил. Овечкин — один из величайших игроков в истории хоккея. В чем секрет его броска? После его щелчков шайба не летит прямо, а несколько раз меняет направление. Здорово, что я имею возможность играть против него. Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки, Саша этого заслужил. Думаю, он сделает это».