Андрей Свечников: "Я знал, что в НХЛ будет супер"

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников признался, что доволен первыми месяцами в НХЛ. По его словам, он получил то, что и ожидал.

– Всегда есть, над чем работать. Поначалу было тяжело, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Свечникова. - Три-четыре месяца пытался поймать свою игру. В НХЛ хоккей намного более быстрый, намного более физический (чем в юниорах). Теперь я чувствую, что лучше понимаю, что от меня требуют тренеры и стараюсь выполнять.

– Ожидания от НХЛ совпали с реальностью?

– Конечно, я знал, что это будет супер. Это же сильнейшая лига в мире, и я знал заранее, что будет непросто в первые месяцы, поэтому был готов. Мне кажется, что моя уверенность намного выросла (после дебюта). Не столько даже уверенность, а просто понимание игры. Я знаю, чего хотят добиться от меня тренеры. Это самое главное.