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Андрей Марков готовится к сезону. Он хочет вернуться в НХЛ в 40 лет

16:08
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Защитник Андрей Марков продолжает подготовку к сезону. 40-летний россиянин хочет вернуться в НХЛ, написал в Twitter агент игрока Алан Уолш.

Также он выложил видео с тренировками Маркова. Ранее появлялась информация, но на защитника претендуют пять клубов НХЛ.

В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в КХЛ за «Ак Барс». В Северной Америке он всю свою карьеру провел в «Монреале» и ему не хватает 10 матчей, чтобы достигнуть отметку в 1000 игр в НХЛ.

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