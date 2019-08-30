Андрей Марков готовится к сезону. Он хочет вернуться в НХЛ в 40 лет
16:08
Защитник Андрей Марков продолжает подготовку к сезону. 40-летний россиянин хочет вернуться в НХЛ, написал в Twitter агент игрока Алан Уолш.
Также он выложил видео с тренировками Маркова. Ранее появлялась информация, но на защитника претендуют пять клубов НХЛ.
Andrei Markov Summer 2019 Training Video. #ReadyToGo pic.twitter.com/pl2N607Fek— Allan Walsh (@walsha) August 29, 2019
В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в КХЛ за «Ак Барс». В Северной Америке он всю свою карьеру провел в «Монреале» и ему не хватает 10 матчей, чтобы достигнуть отметку в 1000 игр в НХЛ.
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